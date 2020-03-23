"Заминированный" самолет Москва - Тюмень сел в аэропорту прилета

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Самолет Москва - Тюмень, получивший анонимное сообщение о "минировании", проверяют в аэропорту прилета. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах Тюменской области.

"Было анонимное сообщение о минировании самолета. Он уже приземлился в Тюмени, идет проверка самолета, багажа", - сообщил источник.

В ГУ МЧС по региону уточнили ТАСС, что на месте дежурят спасатели, работают правоохранительные органы. В справочной аэропорта Рощино добавили ТАСС, что воздушная гавань работает в штатном режиме.