Суд арестовал замначальника курганского УМВД, подозреваемого в хищении 27 млн рублей

ТАСС, 23 марта. Суд арестовал на два месяца замначальника УМВД по Курганской области и начальника межмуниципального отдела МВД России "Шадринский", которые обвиняются в хищении группой лиц не менее 27 млн рублей бюджетных средств. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе областного следственного управления СК РФ.

Ранее ТАСС сообщал, что правоохранительные органы задержали членов преступной группировки из числа действующих сотрудников курганской полиции - заместителя начальника УМВД России по Курганской области, начальника, главного бухгалтера и двух подчиненных бухгалтера отделения МВД "Шадринский".

"Курганским городским судом рассмотрены и удовлетворены мотивированные ходатайства следователя об избрании в отношении заместителя начальника УМВД России по Курганской области, начальника МО МВД России "Шадринский" УМВД России по Курганской области меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В отношении главного бухгалтера указанного отдела полиции и подчиненного ей сотрудника судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что хищения происходили с 2012 года по февраль 2020. До 2017 года замначальника УМВД по Курганской области был начальником отдела МВД России по Шадринску. По версии следствия, он организовал и возглавил преступную группу, целью которой стало хищение денежных средств из денежного довольствия, премий и иных установленных законом выплат сотрудникам МО МВД России "Шадринский". Следствие утверждает, что полицейские систематически изготавливали фиктивные платежные ведомости, подписывали их у начальника отдела полиции, а в последующем выдавали личному составу суммы в заниженном размере, а разницу в выплатах присваивали себе.