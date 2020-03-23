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В Ростове-на-Дону столкнулись два автобуса

В результате инцидента пострадали 13 человек
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© Отдел пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 марта. /ТАСС/. Два пассажирских автобуса столкнулись в понедельник в Ростове-на-Дону, пострадали 13 человек. Об этом журналистам сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону.

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По данным ведомства, инцидент произошел в 17:30 мск в районе улицы Стачки и переулка Виражный. По предварительным данным, водитель автобуса, который следовал по маршруту 85а, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автобуса, следовавшего по маршруту 71, что привело к столкновению. Все пострадавшие в результате инцидента доставлены в больницу.  

В отделе пропаганды ГИБДД ТАСС уточнили, что один из автобусов стоял на светофоре, а второй не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение. По данному инциденту проводится проверка, на месте работают сотрудники ГИБДД.

 

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