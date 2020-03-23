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Источник: "заминированный" самолет Иркутск - Москва штатно приземлился в Шереметьево

По данным источника в экстренных службах, на борту не было подозрительных предметов

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Самолет рейсом Иркутск - Москва, который был "заминирован", благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Самолет рейсом Иркутск - Москва совершил посадку в Шереметьево в штатном режиме. Проверка показала, что никаких подозрительных предметов на его борту не было", - сказал собеседник агентства.

По информации источника, опасных предметов в самолетах, прибывших из Москвы в Тюмень и Екатеринбург, нет. "Проверки самолетов в аэропортах Тюмени и Екатеринбурга завершены. Никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Всего в понедельник, по уточненным данным, сообщения об угрозе взрыва поступили в отношении 10 рейсов. Девять бортов благополучно приземлились, самолет Москва - Владивосток пока находится в воздухе.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов начали поступать с 3 марта, за это время были "заминированы" уже более 80 рейсов. Наибольшее количество "заминированных" за сутки бортов - 13 - проверяли 21 марта.

Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

В новость были внесены изменения (20:51 мск) - добавлена информация о рейсах в Тюмень и Екатеринбург. 

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