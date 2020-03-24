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Все 10 "заминированных" в России рейсов благополучно приземлились в аэропортах назначения

Все угрозы оказались ложными

ТАСС, 24 марта. Десятый "заминированный" самолет рейсом Москва - Владивосток благополучно приземлился в аэропорту назначения. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

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"Самолет сел штатно. Никому из 240 пассажиров, находившихся на борту, помощь не понадобилась. Взрывных устройств не обнаружено", - сказал источник.

Самолет Москва - Владивосток стал десятым внутренним рейсом, "заминированным" неизвестными в понедельник. Остальные девять бортов также совершили посадку в штатном режиме, все угрозы оказались ложными. Все они поступили, когда самолеты находились в воздухе, никто из них маршрут не менял.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов начали поступать с 3 марта, за это время были "заминированы" уже более 80 рейсов. Наибольшее количество "заминированных" за сутки бортов - 13 - проверяли 21 марта.

Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование".

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