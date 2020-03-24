На Сахалине детский омбудсмен лично проконтролирует ситуацию с отравившимися детьми

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 марта. /ТАСС/. Аппарат детского омбудсмена по Сахалинской области во вторник взял под личный контроль ситуацию с детьми, которые попали в больницу из-за отравления парами хлора. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в островном регионе Любовь Устиновская.

"Мы берем ситуацию под личный контроль. Сейчас идет проверка, будем следить за ходом расследования", - сообщила собеседница агентства.

В понедельник пятерых детей в возрасте от 4 до 11 лет доставили в больницу Южно-Сахалинска с отравлением парами хлора. Об этом журналистам сообщило следственное управление СК РФ по Сахалинской области.

Следователи установили, что во время празднования дня рождения одного из детей малолетние с родителями находились в одном из банных комплексов областного центра, где купались в бассейне. Двух детей срочно госпитализировали, еще троих после осмотра отправили на амбулаторное лечение. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.