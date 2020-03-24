{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Сахалине детский омбудсмен лично проконтролирует ситуацию с отравившимися детьми

Пятеро детей отравились хлором в бассейне

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 марта. /ТАСС/. Аппарат детского омбудсмена по Сахалинской области во вторник взял под личный контроль ситуацию с детьми, которые попали в больницу из-за отравления парами хлора. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в островном регионе Любовь Устиновская.

"Мы берем ситуацию под личный контроль. Сейчас идет проверка, будем следить за ходом расследования", - сообщила собеседница агентства.

В понедельник пятерых детей в возрасте от 4 до 11 лет доставили в больницу Южно-Сахалинска с отравлением парами хлора. Об этом журналистам сообщило следственное управление СК РФ по Сахалинской области.

Следователи установили, что во время празднования дня рождения одного из детей малолетние с родителями находились в одном из банных комплексов областного центра, где купались в бассейне. Двух детей срочно госпитализировали, еще троих после осмотра отправили на амбулаторное лечение. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Теги
РоссияСахалинская область
Реклама на ТАСС
На Сахалине детский омбудсмен проконтролирует ситуацию с задержанными ФСБ студентами
Двух студентов задержали за причастность к пропаганде терроризма в интернете
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС