В Охотском море произошел пожар на рыболовецком судне

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 марта. /ТАСС/. Возгорание произошло на борту рыболовецкого судна "Восток-2" в Охотском море неподалеку от поселка Октябрьский на Камчатке во вторник. На судне находится экипаж из 23 человек. Об этом ТАСС сообщил дежурный морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.

"Утром во вторник произошел пожар на судне "Восток-2". Оно принадлежит приморскому рыбодобывающему колхозу "Восток-1". Очаг возгорания был оперативно потушен, пострадавших нет. К судну следует спасательный буксир "Преданный" для прояснения ситуации. О причинах пожара пока ничего не известно", - рассказали ТАСС в центре.