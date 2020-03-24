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В Охотском море произошел пожар на рыболовецком судне

На корабле находится 23 человека, возгорание ликвидировано

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 марта. /ТАСС/. Возгорание произошло на борту рыболовецкого судна "Восток-2" в Охотском море неподалеку от поселка Октябрьский на Камчатке во вторник. На судне находится экипаж из 23 человек. Об этом ТАСС сообщил дежурный морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.

"Утром во вторник произошел пожар на судне "Восток-2". Оно принадлежит приморскому рыбодобывающему колхозу "Восток-1". Очаг возгорания был оперативно потушен, пострадавших нет. К судну следует спасательный буксир "Преданный" для прояснения ситуации. О причинах пожара пока ничего не известно",  - рассказали ТАСС в центре.

Теги
РоссияКамчатский край
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