В Охотском море на рыболовецком судне "Восток-2" произошел пожар

ВЛАДИВОСТОК, 24 марта. /ТАСС/. Экипаж судна "Восток-2", принадлежащего рыболовецкому колхозу "Восток-1", эвакуировали из-за пожара, произошедшего во время промысла в Охотском море. Никто из 23 членов команды не пострадал, сообщается во вторник в пресс-релизе предприятия.

В 03:14 вторника (20:14 понедельника мск) было получено аварийное сообщение от капитана "Восток-2", который сообщил о возгорании кабельных трасс в помещении рыбного цеха. Силами экипажа возгорание локализовать и потушить не удалось. Помещение обесточили и полностью загерметизировали.

"В 03:40 в офисе предприятия был собран аварийный штаб, и им были приняты меры по спасению судна "Восток-2" и его экипажа. Штаб снял с промысла и направил два ярусных судна "Восток-1" и "Восток-8" для спасения судна и экипажа. К моменту подхода в 10:41 владивостокского времени (03:41 мск) первого судна ярусолова "Восток-1" к горевшему ярусолову "Восток-2" пожар охватил уже все судно. Капитан "Востока-1" и его экипаж проявили большое мастерство и мужество, в эту сложную штормовую погоду выловили все три плота и спасли экипаж "Востока-2" в полном составе - 23 человека, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

"Восток-1" со спасенным экипажем направляется в Северо-Курильск для высадки людей на берег с последующей доставкой домой. Оставшийся в Охотском море "Восток-2" не имеет хода, "Восток-8" после установления хорошей погоды отбуксирует его в Петропавловск-Камчатский. О чрезвычайной ситуации проинформированы все надзорные органы и координационный спасательный центр.