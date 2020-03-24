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ФСБ выявила крупную сеть торговцев краденными данными кредитных карт

Задержаны более 30 членов группы, включая граждан Украины и Литвы
© ЦОС ФСБ

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. ФСБ пресекла деятельность крупной сети торговцев похищенными данными кредитных карт российских и зарубежных банков. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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"Федеральной службой безопасности во взаимодействии со следственным департаментом МВД России в 11 субъектах РФ пресечена противоправная деятельность организованной группы лиц, которая специализировалась на продаже краденных данных кредитных и расчетных карт российских и зарубежных финансовых учреждений, полученных в результате неправомерного доступа к учетным записям пользователей сети Интернет и платежных систем", - сообщили в ЦОС. Масштабная спецоперация проводилась в Крыму, Северной Осетии, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях, Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

В ходе спецоперации задержаны более 30 членов группы, включая граждан Украины и Литвы, 25 из них предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"), они заключены под стражу. "Членами группы создано более 90 интернет-магазинов по продаже похищенных данных, которые впоследствии использовались для хищения денежных средств с банковских счетов граждан различных государств, в том числе путем приобретения дорогостоящих товаров в сети Интернет", - сообщили в ФСБ.

В ходе обысков по 62 адресам изъято более $1 млн, 3 млн рублей, серверное оборудование, использовавшееся для функционирования интернет-магазинов, а также огнестрельное оружие, наркотические средства, золотые слитки и драгоценные монеты. Кроме того, отметили в ЦОС, изъяты поддельные документы, удостоверяющие личность, в том числе паспорта граждан РФ и служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, использовавшиеся в противоправной деятельности.

"В результате проведенных мероприятий противоправная деятельность организованной группы прекращена, используемая в криминальных целях серверная инфраструктура ликвидирована, - сообщили в ФСБ. - Также было установлено, что организаторы сообщества из числа граждан России ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления".

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