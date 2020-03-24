В Архангельске начался суд над убийцей ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

АРХАНГЕЛЬСК, 24 марта. /ТАСС/. Суд над Денисом Поздеевым, который убил ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, начался во вторник в Архангельске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда Ненецкого автономного округа.
"Суд начался, выездное заседание суда Ненецкого автономного округа проходит в Архангельске", - сказали в пресс-службе.
Судебное заседание проходит в закрытом режиме в Архангельской клинической психиатрической больнице, где сейчас находится Поздеев. Ранее стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что обвиняемый страдает психическим расстройством, на момент совершения убийства был невменяем и нуждается в принудительном лечении.