В Архангельске начался суд над убийцей ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

АРХАНГЕЛЬСК, 24 марта. /ТАСС/. Суд над Денисом Поздеевым, который убил ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, начался во вторник в Архангельске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда Ненецкого автономного округа.