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Расследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре

В Архангельске начался суд над убийцей ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

Выездное судебное заседание проходит в психиатрической клинике, где находится Денис Поздеев

АРХАНГЕЛЬСК, 24 марта. /ТАСС/. Суд над Денисом Поздеевым, который убил ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, начался во вторник в Архангельске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда Ненецкого автономного округа.

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"Суд начался, выездное заседание суда Ненецкого автономного округа проходит в Архангельске", - сказали в пресс-службе.

Судебное заседание проходит в закрытом режиме в Архангельской клинической психиатрической больнице, где сейчас находится Поздеев. Ранее стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что обвиняемый страдает психическим расстройством, на момент совершения убийства был невменяем и нуждается в принудительном лечении.

Теги
РоссияАрхангельская областьНенецкий автономный округРасследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
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