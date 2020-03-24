Суд в Астраханской области приговорил мужчину к 18 годам колонии за насилие над внуком

АСТРАХАНЬ, 24 марта. /ТАСС/. Суд в Астраханской области приговорил местного жителя к 18 годам колонии строгого режима за 34 эпизода насильственных действий сексуального характера в отношении своего внука.

Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Астраханской области.

Следствием и судом установлено, что 56-летний осужденный в период с 2015 по 2018 год, находясь по месту жительства в одном из населенных пунктов Приволжского района области, многократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своего малолетнего внука 2009 года рождения.