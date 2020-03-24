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Расследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре

Суд направил убийцу ребенка в детсаду в Нарьян-Маре на принудительное лечение

Судебное заседание прошло в закрытом режиме
Денис Поздеев Снимок с видео Следственный комитет РФ/ТАСС
Описание
Денис Поздеев
© Снимок с видео Следственный комитет РФ/ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 24 марта. /ТАСС/. Суд Ненецкого автономного округа направил на принудительное лечение Дениса Поздеева, который убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Выездное заседание суда, проходившее в закрытом режиме, состоялось во вторник в Архангельске.

"Постановлением суда Ненецкого автономного округа Поздеев Д. А. освобожден от уголовной ответственности и к нему применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияРасследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
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