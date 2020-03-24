Суд направил убийцу ребенка в детсаду в Нарьян-Маре на принудительное лечение

АРХАНГЕЛЬСК, 24 марта. /ТАСС/. Суд Ненецкого автономного округа направил на принудительное лечение Дениса Поздеева, который убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.
Выездное заседание суда, проходившее в закрытом режиме, состоялось во вторник в Архангельске.
"Постановлением суда Ненецкого автономного округа Поздеев Д. А. освобожден от уголовной ответственности и к нему применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа", - говорится в сообщении.