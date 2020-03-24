Суд продлил домашний арест экс-губернатору Хабаровского края Ишаеву на срок свыше года

ТАСС, 24 марта. Московский городской суд еще на три месяца продлил срок домашнего ареста бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву, обвиняемому в мошенническом хищении средств компании "Роснефть". Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд продлил срок содержания под домашним арестом в отношении Виктора Ишаева до 27 июня 2020 года", - сказал собеседник агентства. Экс-губернатор находится под домашним арестом с конца марта прошлого года.

По данным СК РФ, уголовное дело Ишаева, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ, связано с хищением мошенническим путем денежных средств ПАО "НК "Роснефть", где он был вице-президентом в 2013-2018 годах. Как полагает следствие, в результате обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства нефтяной компании он обеспечил заключение договоров с принадлежащей ему коммерческой организацией на аренду по завышенной стоимости помещения площадью свыше 280 кв. метров для нужд представительства компании в Хабаровском крае. Как сообщал ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, материалы по Ишаеву правоохранителям передала служба безопасности компании.

Вину Ишаев не признает. Как сообщал адвокат Павел Зайцев, дочь Ишаева выплатила "Роснефти" более 5,7 млн рублей в счет возмещения возможного ущерба.

Ишаев в 1991 году стал первым губернатором Хабаровского края, в 2009 году был назначен полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, а в 2012-2013 годах занимал должность министра по развитию Дальнего Востока.