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Суд продлил домашний арест экс-губернатору Хабаровского края Ишаеву на срок свыше года

Он будет находиться под домашним арестом до 27 июня

ТАСС, 24 марта. Московский городской суд еще на три месяца продлил срок домашнего ареста бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву, обвиняемому в мошенническом хищении средств компании "Роснефть". Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд продлил срок содержания под домашним арестом в отношении Виктора Ишаева до 27 июня 2020 года", - сказал собеседник агентства. Экс-губернатор находится под домашним арестом с конца марта прошлого года.

По данным СК РФ, уголовное дело Ишаева, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ, связано с хищением мошенническим путем денежных средств ПАО "НК "Роснефть", где он был вице-президентом в 2013-2018 годах. Как полагает следствие, в результате обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства нефтяной компании он обеспечил заключение договоров с принадлежащей ему коммерческой организацией на аренду по завышенной стоимости помещения площадью свыше 280 кв. метров для нужд представительства компании в Хабаровском крае. Как сообщал ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, материалы по Ишаеву правоохранителям передала служба безопасности компании.

Вину Ишаев не признает. Как сообщал адвокат Павел Зайцев, дочь Ишаева выплатила "Роснефти" более 5,7 млн рублей в счет возмещения возможного ущерба.

Ишаев в 1991 году стал первым губернатором Хабаровского края, в 2009 году был назначен полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, а в 2012-2013 годах занимал должность министра по развитию Дальнего Востока.

Теги
РоссияХабаровский край
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