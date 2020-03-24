Совладельца ТЦ "Зимняя вишня" экстрадировали из Польши в Россию

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Совладелец кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский, обвиняемый в даче взятки при строительстве этого ТЦ, экстрадирован из Польши в Россию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию директора компании "Кемеровский кондитерский комбинат", совладельца торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского", - отметили в Генпрокуратуре. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"). "В сопровождении спецконвоя ФСИН Вячеслав Вишневский доставлен в Россию", - добавили в ведомстве.

По версии следствия, Вишневский при посредничестве своего представителя передал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой, в отношении которой уже рассматривается в суде уголовное дело по факту пожара в "Зимней вишне".

"На счет подконтрольной Комковой компании по мнимому договору были перечислены указанные денежные средства под видом оплаты услуг по проектированию", - уточнили в Генпрокуратуре.

Позже деньги были обналичены. "В итоге, несмотря на явные нарушения, Вишневский получил разрешение для ввода объекта строительства и реконструкции в эксплуатацию", - сообщили в Генпрокуратуре.

Поскольку Вишневский скрылся от следствия, он был объявлен в международный розыск. В марте 2019 года его задержали на территории Польши, после чего Генеральная прокуратура направила запрос о его выдаче. "Розыск Вишневского осложнялся тем, что на территории государств, входящих в ЕС, он имел собственность, зарубежные счета, был резидентом с правом законного пребывания", - пояснили в Генпрокуратуре.

"Благодаря слаженным действиям Генеральной прокуратуры, предоставлению российской стороной в компетентные польские органы значительного количества материалов, подтверждающих вину Вишневского, удалось добиться окончательного решения о его выдаче в Российскую Федерацию", - заключили в ведомстве.

Кроме того, Вишневский будет помещен на двухнедельный карантин в связи с коронавирусом.