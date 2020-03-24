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Источник: еще два внутрироссийских авиарейса "заминированы" неизвестными

Один следует из Москвы в Екатеринбург, второй - из Екатеринбурга в Москву

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту двух самолетов, один из которых следует из Москвы в Екатеринбург, второй - из Екатеринбурга в Москву. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в авиационных службах.

"Поступила анонимка о "минировании" пассажирских самолетов Москва - Екатеринбург и Екатеринбург - Москва. Они не меняют маршрутов следования", - сказал собеседник агентства.

Всего во вторник стало известно о семи авиарейсах, в отношении которых поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва, в том числе Санкт-Петербург - Москва, Москва - Уфа, Казань - Москва, Москва - Волгоград и Москва - Тюмень. Все борты благополучно совершили посадки, ни один не менял маршрута следования, после приземления они были досмотрены.

Всего во вторник стало известно о семи авиарейсах, в отношении которых поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва. Рейсы Санкт-Петербург - Москва, Москва - Уфа, Казань - Москва, Москва - Волгоград и Москва - Тюмень благополучно совершили посадки, ни один не менял маршрута следования, после приземления они были досмотрены.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов начали поступать с 3 марта, за это время были "заминированы" более 80 рейсов. Наибольшее количество "заминированных" за сутки бортов - 13 - проверяли 21 марта. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

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