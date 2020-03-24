СК завершил расследование дела о поджоге Никулинского суда Москвы

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование в отношении двух фигурантов уголовного дела о поджоге в Никулинском суде Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Рафиса Галимова и Руслана Ибрагимова. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщила Иванова.
Фигуранты обвиняются по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества) и ч. 1 ст. 294 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия").
По данным СК, в ночь на 6 февраля Ибрагимов по указанию Галимова бросил бутылку с неустановленной жидкостью в здание Никулинского суда и поджег кабинет на первом этаже. Никто не пострадал, возгорание было оперативно потушено. Здание не получило существенных повреждений, документы также не пострадали. В ходе предварительного следствия один из соучастников полностью признал вину, второй - частично.
Как ранее сообщал ТАСС источник, знакомый с материалами дела, заказчиком поджога является петербургский бизнесмен Олег Григорьев, который хотел избавиться от материалов своего уголовного дела. Он скрылся и был объявлен в розыск. Ущерб от пожара составляет порядка 300 тыс. рублей.