СК завершил расследование дела о поджоге Никулинского суда Москвы

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование в отношении двух фигурантов уголовного дела о поджоге в Никулинском суде Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Рафиса Галимова и Руслана Ибрагимова. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщила Иванова.