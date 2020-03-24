Две больницы и поликлиника в Подмосковье получили сообщения с угрозами взрыва

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Специалисты проверяют две больницы и поликлинику в Балашихе, Химках и Наро-Фоминске после поступления анонимных сообщений о заложенных в их зданиях взрывных устройствах. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.

"Поступили сообщения о взрывных устройствах в центральной районной больнице в Балашихе, детской поликлинике в Наро-Фоминске и 119-й больнице в Химках. Специалисты проверяют здания", - рассказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов, за это время были "заминированы" более 80 рейсов. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".