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В ФСБ сообщили, что уничтоженный в Уфе в ходе спецоперации боевик состоял в ИГ

При нем было обнаружено взрывное устройство весом 4 кг
Описание
© Пресс-служба управления ФСБ по Башкирии

УФА, 24 марта. /ТАСС/. Боевик, который открыл огонь в Уфе по сотрудникам спецслужб при попытке остановить его автомобиль, состоял в запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" и готовил теракт. При нем было обнаружено взрывное устройство весом 4 кг, оно уничтожено на месте, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе управления ФСБ по Башкирии.

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Инцидент произошел 21 марта, сотрудники УФСБ по Башкирии нейтрализовали выходца из Средней Азии в Уфе, который открыл огонь из пистолета на просьбу остановить автомобиль для проведения досмотра. По факту покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконного ношения оружия было возбуждено уголовное дело. Пострадавших среди гражданского населения, а также потерь среди сотрудников правоохранительных органов не было.

"Нейтрализованный злоумышленник являлся функционером запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство", осуществлял подготовку к совершению террористического акта на территории Уфы", - говорится в сообщении.

Следственным отделом управления ФСБ России по Башкирии по факту подготовки террористического акта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ. "При осмотре салона автомобиля обнаружено самодельное взрывное устройство (СВУ) в снаряженном состоянии с поражающими элементами, пистолет Макарова и боеприпасы к нему. В связи с опасностью взрыва при разминировании СВУ массой около 4 кг уничтожено на месте взрывотехниками УФСБ", - добавили в ФСБ.

Для установления лиц, которые могут иметь отношение к совершению указанных преступлений, сотрудники управления проводят дальнейшие мероприятия.

Теги
РоссияБашкортостан
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