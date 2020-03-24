Источник: еще четыре "заминированных" в России самолета совершили штатные посадки

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Четыре пассажирских самолета внутрироссийских рейсов совершили штатные посадки после сообщений с угрозами взрывов на борту, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.

"Четыре самолета совершили штатные посадки в аэропортах назначения. В воздухе находятся еще три самолета. Маршруты следования никто не менял", - сказал собеседник агентства.

Всего во вторник стало известно о 13 авиарейсах, в отношении которых поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва. Это рейсы Москва - Владивосток, Москва - Южно-Сахалинск, Новосибирск - Москва, Москва - Казань, Омск - Москва, Москва - Уфа, Казань - Москва, Москва - Волгоград, Москва - Тюмень, Москва - Екатеринбург, Екатеринбург - Москва и два рейса Санкт-Петербург - Москва. Десять из них совершили посадки, ни один не менял маршрута следования, после приземления борты были досмотрены.