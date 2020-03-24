В Чувашии сообщницу главврача онкодиспансера осудили на 3,5 года за ущерб в 34 млн рублей

ТАСС, 24 марта. Ленинский районный суд города Чебоксары приговорил к 3,5 года колонии общего режима директора компании-поставщика оборудования в сфере здравоохранения за пособничество главврачу онкодиспансера Чувашии, повлекшем ущерб учреждению в 34 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник прокуратурой республики.

В феврале 2019 года главный врач республиканского клинического онкологического диспансера Минздрава Чувашии была признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). Она приговорена судом к двум годам колонии общего режима.

"Приговором Ленинского районного суда города Чебоксары директор АО "ЮСАР+" признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия") <…> Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - отмечается в сообщении.

Осужденной также запрещено занимать руководящие должности в органах управления коммерческих организаций сроком на 2 года 9 месяцев.

По данным прокуратуры, руководитель оказывала пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями главному врачу республиканского клинического онкологического диспансера Минздрава Чувашии в приобретении в период с января 2016 года по сентябрь 2017-го незарегистрированного в Росздравнадзоре программного обеспечения для медицинских целей, которое в связи с этим было невозможно использовать по назначению. Женщина также признана виновной в пособничестве в приобретении для онкологического диспансера в 2017-2018 годах медицинского оборудования по явно завышенным ценам. Общая сумма причиненного преступными действиями ущерба составила более 34 млн рублей.