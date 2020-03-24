В Петербурге задержан подозреваемый в обмане пенсионеров, на которого жаловались главе СК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Сотрудники СК РФ и полиции задержали в Санкт-Петербурге мужчину, который подозревается в том, что в течение двух лет обманывал пожилых граждан, чтобы завладеть их квартирами, о чем жаловались председателю СК Александру Бастрыкину, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по городу.

"В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан местный житель 1981 года рождения", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, пять уголовных дел по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество") были возбуждены после личного приема граждан, который провел председатель СК РФ Александр Бастрыкин в ноябре прошлого года. На прием пришли несколько местных жительниц, которые сообщили, что мошенники пытаются обманом завладеть их недвижимостью.

Женщины рассказали, что обращались в полицию, однако уголовные дела не возбуждались, потому они и решили обратиться к председателю СК. Он поручил передать материалы в производство СК и начать расследование уголовных дел, после чего удалось разыскать и задержать подозреваемого.

По версии следствия, задержанный с зимы 2015 года по осень 2017-го находил пожилых граждан в Петербурге, которые находились в трудном материальном положении. Он вводил их в заблуждение и выдавал им кредиты на невыгодных условиях под залог их недвижимости. После этого злоумышленник пытался завладеть их квартирами, которые, как отметили в СК, были единственным жильем заемщиков.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.