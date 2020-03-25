Все "заминированные" в России самолеты штатно сели в пунктах назначения

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Три пассажирских самолета внутрироссийских рейсов благополучно приземлились в пунктах назначения после анонимных сообщений об угрозе взрыва. Таким образом, все "заминированные" во вторник самолеты совершили штатные посадки, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Самолеты, выполняющие рейсы из Москвы во Владивосток и Южно-Сахалинск, а также из Новосибирска в Москву, совершили штатные посадки в аэропортах назначения после ранее поступивших сообщений об угрозе взрыва. Маршруты следования они не меняли", - сказал собеседник агентства.

Всего во вторник стало известно о 13 авиарейсах, в отношении которых поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва. Это рейсы Москва - Владивосток, Москва - Южно-Сахалинск, Новосибирск - Москва, Москва - Казань, Омск - Москва, Москва - Уфа, Казань - Москва, Москва - Волгоград, Москва - Тюмень, Москва - Екатеринбург, Екатеринбург - Москва и два рейса Санкт-Петербург - Москва. Ранее десять из них совершили посадки, ни один не менял маршрута следования, после приземления самолеты были досмотрены, сообщения о "минировании" оказались ложными.

Сообщения об угрозе взрыва на самолетах начали поступать с 3 марта, за это время были "заминированы" более 80 рейсов. Такое же, как 24 марта, количество "заминированных" за сутки бортов - 13 - проверяли 21 марта. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.