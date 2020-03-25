Шесть человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Нижнем Новгороде

ТАСС, 25 марта. Междугородний автобус столкнулся с иномаркой, после чего врезался в столб в Нижнем Новгороде. В результате ДТП пострадали шесть человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло около 20:45 мск 24 марта на Сормовском шоссе в Нижнем Новгороде.

"По предварительным данным, водитель иномарки совершил столкновение с рейсовым междугородним автобусом, осуществлявшим перевозку пассажиров из Балахны в Нижний Новгород. В результате столкновения автобус выехал с проезжей части и въехал в столб. На настоящий момент за медицинской помощью обратились шесть пассажиров общественного транспорта", - отметили в пресс-службе.

Водитель иномарки с места происшествия скрылся. "Сотрудники полиции работают на месте аварии, а также принимают меры к установлению и задержанию виновника ДТП", - добавили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС по региону, в аварии пострадали пять человек, среди них нет детей. Все пострадавшие с травмами были доставлены в городскую больницу №39.