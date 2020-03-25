{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шесть человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Нижнем Новгороде

Из-за столкновения с иномаркой автобус выехал с проезжей части и врезался в столб

ТАСС, 25 марта. Междугородний автобус столкнулся с иномаркой, после чего врезался в столб в Нижнем Новгороде. В результате ДТП пострадали шесть человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло около 20:45 мск 24 марта на Сормовском шоссе в Нижнем Новгороде.

"По предварительным данным, водитель иномарки совершил столкновение с рейсовым междугородним автобусом, осуществлявшим перевозку пассажиров из Балахны в Нижний Новгород. В результате столкновения автобус выехал с проезжей части и въехал в столб. На настоящий момент за медицинской помощью обратились шесть пассажиров общественного транспорта", - отметили в пресс-службе.

Водитель иномарки с места происшествия скрылся. "Сотрудники полиции работают на месте аварии, а также принимают меры к установлению и задержанию виновника ДТП", - добавили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС по региону, в аварии пострадали пять человек, среди них нет детей. Все пострадавшие с травмами были доставлены в городскую больницу №39.

Теги
РоссияНижегородская область
Реклама на ТАСС
Все "заминированные" в России самолеты штатно сели в пунктах назначения
По данным источника в экстренных службах, они не меняли маршруты следования
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС