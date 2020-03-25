Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке за сутки выросла почти вдвое

ВЛАДИВОСТОК, 25 марта. /ТАСС/. Лесные пожары в среду действуют в Хабаровском и Забайкальском краях, а также в Еврейской автономной области (ЕАО) на площади 1344 га, несмотря на активное тушение, сообщает пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана". Во вторник эта цифра составляла 727 га.

"На 00:00 мск 25 марта 2020 года на территории Российской Федерации действовали 25 лесных пожаров на площади 1344 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе 18 пожаров на землях лесного фонда на площади 1100 га (Забайкальский край), четыре пожара на землях лесного фонда на площади 201 га (Хабаровский край), три пожара на землях лесного фонда на площади 43 га (Еврейская АО)", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 17 лесных пожаров на площади 1546 га. Сейчас на тушении задействованы 521 человек и 132 единицы техники. Пожароопасный сезон открыт в 21 субъекте РФ, режим ЧС пока не вводился. Особый противопожарный режим действует на всей территории Карачаево-Черкесии, Хакассии и в восьми муниципальных районах Краснодарского края.

В конце декабря 2019 года Рослесхоз сообщал, что с начала пожароопасного сезона в прошлом году на территории страны произошло более 14 тыс. лесных пожаров на площади более 10 млн га. Наиболее сложная лесопожарная обстановка отмечалась в Иркутской области, Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, а также в Якутии. В начале ноября начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Рослесхоза Михаил Козлов сообщил, что лесные пожары, по предоставленным регионами данным, причинили ущерб в 14 млрд рублей.