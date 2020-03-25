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На северных Курилах объявлена угроза цунами после землетрясения

Жители Северо-Курильска ощутили подземные толчки силой 5-6 баллов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 марта. /ТАСС/. Угроза цунами в среду объявлена на северных Курилах после мощного землетрясения магнитудой 7,8. Об этом сообщили ТАСС в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"В Северо-Курильске на северных Курилах в результате мощного землетрясения объявлена тревога цунами", - сказал собеседник агентства.

По информации сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 42 км. Эпицентр располагался в 228 км восточнее северокурильского острова Онекотан. Сейсмособытие произошло в 13:49 по местному времени (05:49 мск). По уточненным данным, окончательная магнитуда землетрясения установлена на 7,3. В Северо-Курильске жители ощутили подземные толчки по силе в 5-6 баллов, в Южно-Курильске (южные Курилы) - в 3 балла.

Как сообщили журналистам в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, по предварительным данным, пострадавших и погибших на Курилах нет. Организована работа комиссий по проверке объектов жизнеобеспечения. Рассчитано, что ориентировочное время подхода волны цунами - 15:04 (07:04 мск).

Теги
РоссияСахалинская область
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