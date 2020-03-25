Пять человек погибли при пожаре в деревянном жилом доме в Пензенской области

ТАСС, 25 марта. Частный деревянный дом сгорел в городе Нижнем Ломове в Пензенской области, погибли пять человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Частный дом общей площадью 100 кв. м, электроснабжение центральное, отопление газовое, выгорел полностью. В 05:37 обнаружены пять погибших", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили в МЧС, к моменту прибытия пожарных наблюдался открытый огонь, было сильное задымление внутри дома. На тушение пожара привлекались 18 человек личного состава, использовались шесть единиц техники.