Спасатели и пожарные обследуют здания на Камчатке после землетрясения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 марта. /ТАСС/. Оперативные группы спасателей и пожарных производят осмотр социально значимых объектов и зданий муниципальных районов Камчатки после землетрясения магнитудой 7,6, произошедшего в среду. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Подземные толчки зафиксированы в 14:49 по местному времени (05:49 мск). В Петропавловске-Камчатском ощущались подземные толчки силой до 5 баллов по 12-балльной шкале. Эпицентр землетрясения находился в 228 км от Северо-Курильска, его очаг залегал на глубине 50 км в Тихом океане. Угроза цунами не объявлялась.

"Оперативными группами производится осмотр социально значимых объектов и зданий в муниципальных районах. По предварительной информации, жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении ведомства.