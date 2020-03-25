В Северо-Курильске завершили эвакуацию жителей из-за угрозы цунами

ТАСС, 25 марта. Население Северо-Курильска эвакуировано в безопасную зону из-за угрозы цунами, которая возникла в результате землетрясения. Как сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС России, всего эвакуировано около 400 человек.

"По состоянию на 14:30 завершена эвакуация населения в безопасную зону. Эвакуировано около 400 человек", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в результате землетрясения разрушены стояки печных труб. При этом котельная города работает в штатном режиме, электроснабжение в городе не нарушено.

Ситуация в регионе находится на контроле регионального главка МЧС России. "В готовности к реагированию находятся все оперативные службы Сахалинской области", - добавили в пресс-службе министерства.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в среду в Тихом океане, эпицентр располагался в 228 км от северокурильского острова Онекотан. Население на нем отсутствует. В Северо-Курильске жители ощутили подземные толчки силой 5-6 баллов, в Южно-Курильске (южные Курилы) - 3 балла. В Северо-Курильске объявлена тревога цунами. Подход волны ожидается, по расчетам специалистов, с минуты на минуту.

Северо-Курильск - административный центр Северо-Курильского городского округа на острове Парамушир. Это единственный населенный район острова. В Северо-Курильске проживают почти 2,5 тыс. человек.