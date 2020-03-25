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Спасатели сообщили, что подошедшие к Курилам волны оказались слабыми

При этом тревога цунами пока не снимается

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 марта. /ТАСС/. Волны цунами, которые подошли в среду днем к городу Северо-Курильску на острове Парамушир (северные Курилы, Сахалинская область), оказались слабыми и неопасными. Об этом сообщили ТАСС в Сахалинском центре цунами управления Гидрометслужбы.

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"Наблюдается подход уже третьего "пакета" волн цунами, но они слабые и неразрушительные, неопасные", - сообщил собеседник агентства.

По информации центра, тревога цунами пока не снимается, так как все еще идет прилив. Продолжается наблюдение за уровнем моря.

В пресс-службе МЧС России сообщили в свою очередь, что высота волн цунами составила полметра. "Высота волны составила около 50 см. По предварительной информации, жертв и разрушений нет", - сказали в МЧС. Угроза цунами сохраняется, поэтому жители Северо-Курильска будут оставаться в безопасной зоне на возвышенности. "Решение об отмене тревоги специалисты будут принимать после начала отлива", - пояснили в МЧС. Всего на возвышенность из опасной зоны эвакуированы 400 человек.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в среду в Тихом океане, эпицентр располагался в 228 км от северокурильского острова Онекотан. Население на нем отсутствует. В Северо-Курильске жители ощутили подземные толчки силой 5-6 баллов, в Южно-Курильске (южная часть Курильской гряды) - 3 балла. В Северо-Курильске объявлена тревога цунами. Спасатели эвакуировали на возвышенные места 400 жителей города.

Северо-Курильск - административный центр Северо-Курильского городского округа на острове Парамушир. Это единственный населенный район острова. В Северо-Курильске живут почти 2,5 тыс. человек. Рельеф местности состоит из большого количества небольших возвышенностей.

В новость были внесены изменения (7:53 мск) - добавлена информация МЧС.

Теги
РоссияСахалинская область
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В Северо-Курильске завершили эвакуацию жителей из-за угрозы цунами
В безопасную зону доставили около 400 человек
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