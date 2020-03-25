Один человек пострадали в результате конфликта со стрельбой в Москве

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Конфликт между двумя мужчинами на западе Москвы закончился стрельбой, в результате которой пострадал один человек. Как сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного ГУ МВД России, стрелявший с места происшествия скрылся.

"На Давыдковской улице в районе дома 5, корпус 1 между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них применил, по предварительным данным, травматический пистолет против своего оппонента, а затем скрылся. В настоящее время пострадавшего осматривают медики", - сказал собеседник агентства.

Полицейские разыскивают злоумышленники.