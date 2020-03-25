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Уголовное дело возбудили после гибели семи человек при пожаре в Пензенской области

Среди погибших - трое детей

ПЕНЗА, 25 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после гибели семи человек при пожаре в частном доме в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Пожар произошел ночью в среду в частном доме в Нижнем Ломове. Погибли семь человек, включая трех детей. "Возбуждено уголовное дело по факту гибели семи человек при пожаре в Нижнем Ломове по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - указано в сообщении.

По данным следствия, в результате пожара погибли две женщины, двое мужчин и трое детей. "При первоначальном осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем", - отмечается в сообщении.

Теги
РоссияПензенская область
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