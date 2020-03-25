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Суд отстранил от должности вице-президента адвокатской палаты Башкирии

Он обвиняется в превышении полномочий

УФА, 25 марта. /ТАСС/. Суд по ходатайству следователей отстранил от должности вице-президента адвокатской палаты Башкирии Булата Юмадилова, ранее занимавшего пост президента этой организации, который обвиняется в превышении полномочий, сообщили журналистам в среду в пресс-службе управления СК по республике.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об отстранении от должности вице-президента некоммерческой организации "Адвокатская палата Республики Башкортостан", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Суд согласился с доводами, приведенными следователем, о том, что обвиняемый, находясь в занимаемой должности, может оказать воздействие на свидетелей по уголовному делу, которые являются его подчиненными, а также принять меры к сокрытию имеющей значение для уголовного дела документации", - говорится в сообщении.

В июне 2019 года СК возбудил уголовное дело в отношении руководства адвокатской палаты за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, по факту хищения денежных средств из бюджета организации. 19 марта 2020 года обвинение в злоупотреблении полномочиями на посту президента адвокатской палаты предъявили Юмадилову, оставившему должность по собственному желанию 6 марта. По решению совета палаты в тот же день его назначили первым вице-президентом.

По версии следствия, в декабре 2014 года обвиняемый арендовал для палаты требующее ремонта помещение у своей тещи, скрыв этот факт от совета организации. Также за счет бюджета организации был проведен ремонт помещения на общую сумму свыше 3,7 млн рублей. Аналогичным образом в 2016 году обвиняемый организовал аренду второго помещения по завышенной цене, также принадлежащего матери его супруги. Всего в 2014-2019 годах в связи с арендой помещений по заведомо завышенной стоимости необоснованно израсходовано более 5 млн рублей.

На сайте адвокатской палаты опубликовано сообщение о несогласии совета и конференции палаты с возбуждением уголовного дела против Юмадилова.

Обвиняемый является депутатом парламента Башкирии, партия "Единая Россия" приостановила его членство.

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