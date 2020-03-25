СК РФ завел три новых дела об обстреле украинскими военными Донбасса

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил три новых уголовных дела по фактам обстрелов украинскими военнослужащими мирного населения Донбасса. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, 20 марта военнослужащие Вооруженных Сил Украины произвели прицельный обстрел из станковых противотанковых гранатометов поселка шахты Трудовская. 21 марта военные произвели прицельный обстрел из автоматического гранатомета территории общеобразовательной школы в поселке Александровка, из стрелкового оружия также обстрелян стадион шахты №7, расположенный в поселке шахты Трудовская.

"В результате противоправных действий ранение получили несовершеннолетняя девушка и две женщины, - сообщила Петренко. - Главным следственным управлением СК России возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)".

Также в результате обстрелов причинены повреждения объектам гражданской инфраструктуры. Следственный комитет России устанавливает все обстоятельства преступлений и должностных лиц, отдавших и исполнивших незаконные приказы об обстрелах.