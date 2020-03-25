Прокуратура Турции требует пожизненного приговора для 18 подозреваемых в убийстве Хашкаджи

АНКАРА, 25 марта. /ТАСС/. Прокуратура Стамбула подготовила судебный иск в отношении 18 человек, подозреваемых в причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи - она требует их пожизненного заключения. Об этом сообщает в среду Анатолийское агентство.

По его данным, стамбульская прокуратура обвиняет двоих подозреваемых в "предумышленном убийстве с применением пыток".

В декабре прошлого года в Саудовской Аравии пять обвиняемых по этому делу были приговорены к смертной казни, еще трое осуждены в общей сложности на 24 года лишения свободы. Всего по делу проходили 11 человек.