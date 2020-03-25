Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 25 марта. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с пассажирской "Газелью" в Ставропольском крае, пострадали пять человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УГИБДД по региону.

"25 марта около 07:30 мск на 402-м километре федеральной трассы "Кавказ" водитель ВАЗ-21115, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирской "Газелью", которая двигалась со стороны Пятигорска в направлении Нальчика. От удара маршрутка несколько раз опрокинулась. В результате происшествия пять пассажиров маршрутки госпитализированы в медучреждения Кабардино-Балкарской Республики. Остальным участникам ДТП оказана разовая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, маршрутка осуществляла частную перевозку, всего на момент ДТП в салоне находились 12 пассажиров. Водители автомобилей в ДТП не пострадали. За рулем ВАЗ был 60-летний житель КБР.

"За рулем маршрутки находился 38-летний житель КБР, который видимых признаков опьянения не имеет, за последние два года более 20 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. Обстоятельства и степень ответственности участников ДТП уточняются. На месте происшествия работают наряды ДПС", - отмечается в сообщении.