Уроженец КБР, прятавший террориста ИГ, получил тюремный срок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 марта. /ТАСС/. Уроженец Кабардино-Балкарии осужден на пять лет колонии за сокрытие в Нальчике члена запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), а также хранение самодельной взрывчатки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

"Асланби Батов признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в ноябре 2015 года в целях обеспечения жизнедеятельности члена международной террористической организации и способствования его участию в деятельности этой террористической организации осужденный предоставил ему для скрытного проживания дом в Нальчике, куда дважды приносил и передавал продукты питания.

Кроме того, во дворе дома Батов получил от этого лица на хранение самодельное взрывное устройство, изготовленное по типу ручной гранаты, которое незаконно хранил по месту своего жительства. Батов полностью признал свою вину.