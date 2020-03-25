Из здания с офисом "Башнефти" в центре Москвы эвакуировали 300 человек из-за задымления

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Задымление произошло на одном из этажей здания, где расположен офис компании "Башнефть", на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы, оттуда были эвакуированы люди. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в экстренных службах.

"Инцидент произошел по адресу: 1-я Тверская-Ямская, 5, в административном здании, где расположены "Башнефть" и другие организации. Задымление имело место на 11-м этаже. Из-за ЧП из здания были эвакуированы 300 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, прибывшие пожарные установили, что задымление произошло из-за перегрева оборудования инфраструктуры здания, возгорания не последовало.