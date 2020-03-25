Военный суд в Москве приговорил к 14 годам колонии финансиста ИГ

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии россиянина, организовавшего финансирование запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

"Решением Второго Западного окружного военного суда города Москвы Камалов И. Д. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической) и ч. 1.1. ст. 205.1 ("Содействие террористической деятельности") УК России, и приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в УФСБ.

Приговор вступил в законную силу.

По данным УФСБ, Камалов, 1997 года рождения, в 2017 году увлекся идеями радикального ислама и дал клятву верности (баят) лидеру террористической организации, присвоив себе исламское имя Абу-Ислам. В 2018 году под руководством своего куратора из ИГ (Абу-Фатыма) он выехал в Турцию для переправки в Сирию для участия в боевых действиях против правительственных войск. В связи с усилением пограничного режима со стороны турецких властей он не смог выехать, после чего получил распоряжение собирать для ИГ средства, обналичивать их и передавать своему куратору. "Таким образом, Камалов в составе террористической ячейки организовал на территории Московского региона сбор, обналичивание и направление денежных средств участникам МТО ИГ на общую сумму более 700 тысяч рублей", - сообщили в УФСБ.