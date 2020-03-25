{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Военный суд в Москве приговорил к 14 годам колонии финансиста ИГ

По данным УФСБ по Москве и Московской области, мужчина организовал сбор, обналичивание и направление денежных средств на сумму более 700 тысяч рублей

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии россиянина, организовавшего финансирование запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

"Решением Второго Западного окружного военного суда города Москвы Камалов И. Д. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической) и ч. 1.1. ст. 205.1 ("Содействие террористической деятельности") УК России, и приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в УФСБ.

Приговор вступил в законную силу.

По данным УФСБ, Камалов, 1997 года рождения, в 2017 году увлекся идеями радикального ислама и дал клятву верности (баят) лидеру террористической организации, присвоив себе исламское имя Абу-Ислам. В 2018 году под руководством своего куратора из ИГ (Абу-Фатыма) он выехал в Турцию для переправки в Сирию для участия в боевых действиях против правительственных войск. В связи с усилением пограничного режима со стороны турецких властей он не смог выехать, после чего получил распоряжение собирать для ИГ средства, обналичивать их и передавать своему куратору. "Таким образом, Камалов в составе террористической ячейки организовал на территории Московского региона сбор, обналичивание и направление денежных средств участникам МТО ИГ на общую сумму более 700 тысяч рублей", - сообщили в УФСБ.

Реклама на ТАСС
Одиннадцать человек пострадали в ДТП с маршруткой на Ставрополье
В результате столкновения с легковым автомобилем маршрутка с пассажирами несколько раз опрокинулась
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС