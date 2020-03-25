В Ростовской области задержали начальника отдела ГИБДД по Новочеркасску

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 марта. /ТАСС/. Начальника отдела ГИБДД МУ МВД России "Новочеркасское" Евгения Ганзенко задержан по подозрению в получении взятки. Об этом в среду ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах

"Ганзенко задержан сотрудниками ФСБ. Идут следственные действия", - сообщил собеседник агентства.

По информации источника, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

В пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области ТАСС сообщили, что будет проведена служебная проверка. "В настоящее время назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение в отношении сотрудника и его руководителей", - рассказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением информации в настоящий момент ТАСС не располагает.