{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ростовской области задержали начальника отдела ГИБДД по Новочеркасску

Он подозревается в получении взятки, сообщил источник в правоохранительных органах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 марта. /ТАСС/. Начальника отдела ГИБДД МУ МВД России "Новочеркасское" Евгения Ганзенко задержан по подозрению в получении взятки. Об этом в среду ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах

"Ганзенко задержан сотрудниками ФСБ. Идут следственные действия", - сообщил собеседник агентства.

По информации источника, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

В пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области ТАСС сообщили, что будет проведена служебная проверка. "В настоящее время назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение в отношении сотрудника и его руководителей", - рассказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением информации в настоящий момент ТАСС не располагает.

Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
Дела в отношении экс-министра Михаила Абызова
Мосгорсуд продлил на срок свыше года арест экс-министру Абызову
Под стражей он будет находиться до 25 июня
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС