Мосгорсуд продлил на срок свыше года арест экс-министру Абызову

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду продлил на три месяца срок содержания под стражей бывшему министру по вопросам Открытого правительства РФ Михаилу Абызову. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Аснис.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, продлив Абызову срок содержания под стражей до 25 июня 2020 года", - сказал Аснис.

Абызов был задержан и арестован в марте прошлого года. Ему вменяется создание преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), отмывание денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ), незаконное предпринимательство (ст. 289 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, в 2011-2014 годах Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Как полагают правоохранительные органы, вместе с иными лицами он похитил мошенническим путем 4 млрд рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области. По информации СК, похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж. Также Абызов в нарушение запрета, наложенного на него как на члена правительства, в 2018 году лично и через доверенных лиц осуществлял предпринимательскую деятельность на сумму около 32 млрд рублей.

Следствие полагает, что экс-министр действовал в соучастии с экс-гендиректором ОАО "Региональные электрические сети" Сергеем Ильичевым, заместителем генерального директора ООО "Ру-ком" Максимом Русаковым, председателем совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александром Пелипасовым, гендиректором группы "Ру-ком" Николаем Степановым, директором по экономике и финансам АО "Рэмис" Галиной Фрайденберг и Инной Пикаловой. Все они арестованы и вину не признают.

Экспертизы по делу

Как рассказал Аснис, специалисты Минюста, которые проводили экспертизу по делу, не смогли ответить на вопросы следствия и вынести заключение. "Эксперты дважды запрашивали дополнительные материалы, так как представленные им следствием два тома были недостаточно содержательными. В результате эксперты направили следствию заключение о невозможности дать ответ на поставленные перед ними вопросы", - сказал адвокат.

По его словам, ключевая экспертиза была назначена еще в мае 2019 года. Она была призвана определить рыночную стоимость 100% акций четырех компаний, которые были приобретены ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" по завышенной, как считает следствие, сумме - 4 млрд рублей.

Аснис рассказал, что защита провела свою финансовую экспертизу, которую сделали оценщики консалтинговой организации "Росэко". "В феврале этого года "Росэко" представила нам отчеты, в которых стоимость акций этих четырех компаний на момент сделки оценена в 4,66 млрд рублей", - сказал Аснис, отметив, что следствием ни отчет, ни ответы экспертов Минюста не были предоставлены Мосгорсуду накануне в ходе рассмотрения ходатайства о продлении срока ареста.

В марте, по словам защиты, следствие назначило новую финансово-экономическую экспертизу, поручив ее четырем частным экспертам.

Также защита полагает, что ужесточение статьи обвинения некоторым фигурантам дела (с части 2 на часть 1 статьи 210 УК РФ) сделано, чтобы была возможность продлить срок содержания под стражей на срок более года.