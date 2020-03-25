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Спасатели сняли тревогу цунами на Курилах

Ранее там произошло землетрясение

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 марта. /ТАСС/. Спасатели сняли тревогу цунами на территории Северных Курил (Сахалинская область), где ранее произошло землетрясение. Об этом сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области.

"Предупреждение об угрозе цунами в Северо-Курильске (остров Парамушир - прим. ТАСС) снято. Жители вернулись в дома", - сообщил собеседник агентства.

По информации МЧС, первичное обследование объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов, социальных объектов и жилого фонда в Северо-Курильске завершено. Было обследовано семь социально-значимых объектов, одна теплоэлектростанция и две котельные, а также 114 жилых домов. Установлено повреждение в результате землетрясения 25 печных стояков в домах, проводятся ремонтные работы. Администрацией муниципального образования будет сформирована специальная комиссия, по результатам работы которой будут определены мероприятия, необходимые для продолжения эксплуатации печей.

Теги
РоссияСахалинская область
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