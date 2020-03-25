Суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве полицейского в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 25 марта. /ТАСС/. Суд арестовал на два месяца мужчину, который 23 марта напал с ножом на сотрудника полиции в Волгограде.

Об этом сообщили в пресс-службе областного следственного управления СК РФ.

Ранее полицейский отдельной роты по охране объектов органов внутренних дел ГУ МВД России по Волгоградской области старший сержант полиции Владимир Тафинцев ценой своей жизни спас женщину от преследовавшего ее вооруженного мужчины. После задержания подозреваемый нанес Тафинцеву ножевое ранение в помещении контрольно-пропускного пункта областного главка МВД, в результате чего полицейский умер.

"Центральным районным судом города Волгограда рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя регионального управления СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 48-летнему местному жителю. Органами следствия его действия квалифицированы по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный с применением оружия")", - говорится в сообщении.