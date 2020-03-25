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Ребенок погиб в результате пожара в жилом доме в Башкирии

Еще одного ребенка удалось спасти, возгорание локализовали

УФА, 25 марта. /ТАСС/. Ребенок 2017 года рождения погиб в результате пожара в Буздякском районе Башкирии. Еще одного мальчика удалось спасти, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сегодня в 10:37 мск поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Большая Устюба Буздякского района республики. В ходе тушения пожара обнаружен погибшим ребенок 2017 года рождения. По имеющейся оперативной информации, мальчика 2015 года рождения, находившегося также внутри дома в момент возникновения пожара, спас проезжающий мимо мужчина. Ребенок направлен в больницу для дальнейшего осмотра", - говорится в сообщении.

Пожар локализован, тушение продолжается, добавили в МЧС.

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РоссияБашкортостан
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