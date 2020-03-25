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Источник: силовики проводят обыски у главы Кизлярского района Дагестана

По данным собеседника агентства, обыски связаны с возбужденным ранее делом о превышении полномочий

МАХАЧКАЛА, 25 марта. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур проводят обыски в здании администрации Кизлярского района Дагестана и в доме главы района Александра Погорелова. Оперативные мероприятия проходят в рамках уголовного дела о превышении полномочий, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

"В рабочем кабинете главы Кизлярского района Дагестана Александра Погорелова и у него дома идут оперативные мероприятия, в том числе обыски. Они связаны с возбужденным ранее в отношении Погорелова уголовным делом о превышении полномочий", - сообщил собеседник агентства. По его словам, чиновник пока не задержан.

Как ранее сообщал ТАСС, уголовное дело в отношении главы Кизлярского района Дагестана Александра Погорелова было возбуждено по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и 292 УК РФ ("Служебный подлог").

По версии следствия, в период с 2012 года по 2015 год чиновник, будучи главой сельсовета Южный, составил и выдал 19 гражданам выписки из похозяйственных книг с ложными сведениями о том, что им на праве пожизненного наследуемого владения принадлежат 19 земельных участков общей площадью более 13 тыс. кв. м. На основании этих выписок граждане оформили право собственности на эти земельные участки. В результате противоправных действий подозреваемого муниципальному образованию причинен ущерб в размере 2,2 млн рублей.

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