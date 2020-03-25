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В Саратове возбудили дело об убийстве малолетнего ребенка

По подозрению в убийстве задержан сожитель матери погибшего ребенка

САРАТОВ, 25 марта. /ТАСС/. Дело об убийстве ребенка возбудили в Саратовской области, по подозрению в совершении преступления задержан мужчина. Об этом в среду сообщила пресс-служба СК РФ.

"Обнаружено тело мальчика в возрасте 1 года 5 месяцев с множественными травмами. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - говорится в сообщении.

Задержан 22-летний местный житель, являющийся сожителем матери погибшего ребенка.

В настоящее время сотрудниками СК и органов внутренних дел проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Назначен ряд судебных экспертиз.

Теги
РоссияСаратовская область
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