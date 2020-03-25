Автомобильный мост на дороге в Приморье частично обрушился

ВЛАДИВОСТОК, 25 марта. /ТАСС/. Автомобильный мост около города Фокино в Приморском крае частично обрушился вечером в среду, сообщает пресс-служба правительства Приморского края. Легковые автомобили проезжают, объезд большегрузным транспортом осуществляется через город Партизанск в 100 км.

"Вечером среды 25 марта произошло разрушение пролета моста на 89-м км автомобильной дороги Артем-Находка. В Фокино выехали специалисты для оценки ситуации и принятия дальнейших решений, на месте дежурят сотрудники ГИБДД и спасатели. Легковой транспорт проезжает - одна полоса перекрыта, а большегрузы отправляют в объезд через Партизанск", - говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается. Власти отмечают, что на этот год запланировано начало строительства нового моста на данном участке дороги. Расстояние между Фокино и Партизанском по дорогам составляет около 100 км

Трасса Артем - Находка соединяет крупный приморский город Находка с краевым центром, а также с федеральной трассой Владивосток - Хабаровск.