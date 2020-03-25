СК возбудил дело об убийстве матерью младенца в Электростали

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве матерью младенца в Электростали. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"По результатам проведенной доследственной проверки по факту обнаружения тела новорожденного ребенка возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка")", - сообщили в ГСУ.

25 марта в лесополосе в Электростали обнаружено тело новорожденного ребенка, завернутое в пакет. Сейчас устанавливаются личность и местонахождение матери младенца, свидетели и очевидцы произошедшего. С целью установления давности и причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.