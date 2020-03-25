Областной суд в Пензе отменил приговор шести сторонникам организации "свидетелей Иеговы"

ПЕНЗА, 25 марта. /ТАСС/. Пензенский областной суд отменил в среду решение суда первой инстанции, который приговорил к шести годам колонии руководителя местной ячейки запрещенной в России организации "свидетелей Иеговы" Владимира Алушкина, а еще пятерых фигурантов дела - к условным срокам. Дело направлено на повторное рассмотрение в Ленинский районный суд Пензы, сообщили ТАСС в пресс-службе облсуда.

13 декабря 2019 года Ленинский районный суд Пензы приговорил Алушкина к шести годам колонии общего режима. Еще пять фигурантов дела осуждены на два года условно за участие в деятельности экстремистской организации.

"Приговор Ленинского районного суда был отменен в связи с нарушением уголовно-процессуального законодательства. Дело направлено на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Пензы в ином составе суда", - сообщила собеседница агентства, добавив, что Алушкин освобожден из-под стражи.

Алушкин и другие фигуранты дела были задержаны в Пензе в августе 2018 года. Суд первой инстанции установил, что Алушкин возобновил деятельность ликвидированной местной религиозной организации "Арбеково, Пенза", распределял роли между участниками группы, занимался проповедью идей организации, распространял литературу и собирал пожертвования. Фигуранты дела не признали свою вину и подали апелляционные жалобы.