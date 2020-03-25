В Краснодарском крае разбился самолет L-39

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Пилот погиб в результате крушения учебного самолета в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В районе станицы Дмитриевской упал легкомоторный учебно-тренировочный самолет L-39, принадлежащий Тихорецкому филиалу Краснодарского летного училища. В результате погиб пилот", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на земле жертв и разрушений нет. Сейчас устанавливаются причины случившегося. "Рассматриваются несколько версий, в их числе возможный отказ техники и ошибка пилотирования", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, "за штурвалом самолета находился курсант". "В предполагаемый район падения вылетел вертолет", - уточнил собеседник агентства.