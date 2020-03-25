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Обновлено 

Причиной крушения L-39 на Кубани могла стать ошибка пилота

Самолет разбился в районе станицы Дмитриевской

ТАСС, 25 марта. Причиной крушения самолета L-39 в Краснодарском крае могла стать ошибка пилота. Такую версию в числе прочих, по словам источника ТАСС в экстренных службах региона, рассматривает работающая на месте катастрофы комиссия.

"На месте работает комиссия, рассматривают несколько версий, одна из них - ошибка пилота", - сказал собеседник агентства.

Представитель администрации Кавказского района на Кубани, где упал L-39, пояснил ТАСС, что самолет обнаружили работники местного сельскохозяйственного предприятия. "Самолет упал, пилот был рядом, недалеко от самолета. Упал в поле сельскохозяйственного предприятия в станице Дмитриевской. Его заметили работники сельхозпредприятия, услышали хлопок, возгорание было", - сказал собеседник агентства, уточнив, что разрушений на земле нет.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что полет выполнялся без боекомплекта, к месту падения самолета выехали специалисты поисково-спасательной службы.

В материал в 18:59 мск внесены изменения - добавлен комментарий представителя администранции Кавказского района

Теги
РоссияКраснодарский край
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В Минобороны назвали одну из причин катастрофы L-39 на Кубани
По данным министерства, причиной инцидента мог стать технический отказ летательного аппарата
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